الصحة الايرانية: 20313 إصابة و 226 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 20313 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و623 ألفا و840 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2287 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 4628 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و204 آلاف و136 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 226 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 88063 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 7،339،804 أشخاص الجرعة الأولى من لقاح كورونا، و 2،334،317 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 9،674،121 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 25 مليونا و332 ألفا و80 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 232 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 117 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 119 مدينة.