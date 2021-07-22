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الإفراط في تناول الكافيين يزيد من خطر الإصابة بالكسور

الإفراط في تناول الكافيين يزيد من خطر الإصابة بالكسور
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

يحب الكثيرون من الناس شرب القهوة، خاصة في الصباح. هذا المشروب المنعش له العديد من الفوائد الصحية، ولكن فقط عند تناوله باعتدال.

العالم - منوعات

أظهر باحثون في جامعة جنوب أستراليا أن الاستهلاك المفرط للكافيين يمكن أن يكون ضارًا لأنه يرتبط بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام (وهو مرض يقلل من قوة العظام ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالكسور).

تم تقسيم المشاركين في الدراسة إلى مجموعتين: الأولى تناولت جرعات كبيرة من الكافيين (800 ملليغرام على مدى ست ساعات)، والثانية تلقت العلكة علاجًا وهميًا. ثم خضع أفراد من المجموعتين لاختبارات بول حتى يتمكن العلماء من فحص مستويات الكالسيوم لديهم.

وأظهرت نتائج عملهم المنشور في المجلة البريطانية British Journal of Clinical Pharmacology أن الجرعات العالية من الكافيين تضاعف كمية الكالسيوم المفقودة في البول.

يقول الدكتور هالي شولتز، أحد مؤلفي الدراسة: "في حين أن للقهوة مزاياها، من المهم التعرف على عيوبها أيضًا. وجدت دراستنا أن الأشخاص الذين يستهلكون 800 ملليغرام من الكافيين خلال يوم عمل عادي يزيدون مستويات الكالسيوم في البول لديهم بنسبة 77٪. إن هذا يخلق نقصًا محتملاً في الكالسيوم يمكن أن يؤثر على تطور هشاشة العظام وصحة العظام.

ينصح العلماء عشاق القهوة بعدم شرب أكثر من 200 ملليغرام من المشروب يوميًا، وهو ما يعادل حوالي كوبين إلى ثلاثة أكواب.

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