الحمداني يعلن تأمين الحصص المائية لجميع المحافظات العراقية

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وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أن "الحمداني، وصل إلى محافظة ميسان والتقى محافظها علي دواي، في موقع ناظم قلعة صالح، حيث جرى خلال اللقاء بحث الواقع الاروائي والمشاريع المنفذة في المحافظة من قبل تشكيلات الوزارة".

وأضاف، أن "وزير الموارد المائية أجرى جولة ميدانية في الناظم، لغرض الإشراف والمتابعة والاطلاع على تنظيم الإطلاقات المائية من مؤخر الناظم باتجاه محافظة البصرة بهدف إيصال حصة مائية كافية لمعالجة اللسان الملحي فيها".

وأشار الحمداني بحسب البيان، إلى "حرص الوزارة على تأمين إيصال الحصص المائية إلى كل المحافظات بشكل عادل ومنصف وحسب الموازنة المائية المعدة من قبل الوزارة سلفا".

وتابع أن "ملاكات الوزارة في حالة استنفار تام ودوام على مدار الساعة خلال الأيام السابقة وفي فترة العيد بهدف تأمين إيصال الحصص المائية بشكل عام إلى كل المستفيدين في عموم المحافظات والى محافظة البصرة بشكل خاص كونها من محافظات الذنائب".

وبين، أن "الوزارة جادة في إيصال المياه إلى محافظة البصرة بشكل كمي ونوعي أسوة بباقي المحافظات من خلال عدة إجراءات وقرارات من قبل الملاك المتقدم للوزارة وتكون على شكل إجراءات فعلية على أراضي الواقع"، مشيدا "بالتعاون الكبير بين الوزارة والحكومات المحلية في محافظات البصرة وميسان وذي قار بهدف تأمين الإطلاقات المائية باتجاه البصرة للتقليل من آثار اللسان الملحي في شط العرب".

وطمأن وزير الموارد، أهالي البصرة، أن "حصة المحافظة مؤمنة بالكامل وفي زيادة".