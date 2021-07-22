الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١
٠٢:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

تصادم طائرتين بمطار دبي الرئيسي ولا إصابات

تصادم طائرتين بمطار دبي الرئيسي ولا إصابات
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

وقع حادث اصطدام، اليوم الخميس، بين طائرة ركاب اماراتيتين على ممر بمطار دبي الدولي.

العالم- الامارات

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" فإن السلطات الإماراتية أبلغت عن عدم وقوع إصابات في الحادث.

قال مطار دبي الدولي إن التصادم أجبرهم على إغلاق أحد مدرجيه لمدة ساعتين، مؤكدا أن العمليات لم تتأثر بالإغلاق.

وقالت "فلاي دبي" إن إحدى طائراتها من طراز بوينغ 737-800 المتجهة إلى قيرغيزستان، تم اكتشاف تأثرها "بحادث بسيط"، واضطرت للعودة إلى موقف الطائرات، مضيفة أن الركاب سافروا في رحلة لاحقة غادرت بعد ست ساعات.

قالت شركة الطيران: "ستعمل فلاي دبي مع السلطات للتحقيق في الحادث"، مشيرة إلى أن الاصطدام أضر بطرف أحد جناحي الطائرة.

بدورها، أكدت طيران "الخليج"(الفارسي)، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، تعرضها لحادث أرضي في مطار دبي الدولي، إثر تعرض ذيل إحدى الطائرات التابعة لها للاصطدام من قبل طائرة إحدى الناقلات الجوية.

وقالت إنها تعمل حاليا على ربط مسافري الرحلة التي تعرضت طائرتها للحادث بوجهاتهم النهائية.

روابط ذات صلة

الامارات تحتفل بزواج إسرائيليين اثنين بفتاتين إماراتيتين!

تجسس 'سعوإماراتي' موثَّق.. ما دور الذراع الإسرائيلية المستترة؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ميركل تعلق على نظام "بيغاسوس" الصهيوني للتجسس

أزمة ثقة بالكيان الإسرائيلي

عكر تدين الإعتداءات الاسرائيلية.. تشكل خرقا فاضحا لسيادة لبنان

'البراكس': أزمة البنزين عادت اثر تأخر حاكم 'مصرف لبنان' عن فتح إعتمادات

نواب لبنان يهيب بالقضاء لوضع حد للاساءة لمهمة المجلس وشهداء المرفأ

تحييد 3 عناصر من حزب "العمال الكردستاني" بشرق تركيا