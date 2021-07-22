مشاهد نوعية لعملية هجومية للجيش اليمني في جيزان+فيديو

العالم- اليمن

ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني المنتشرة غرب الكمب القديم وغرب المنزالة وعلى تبة عباس في محوري المدافن والملاحيط قبالة جبل الدود بجيزان.

وشن الجيش واللجان الشعبية العملية الهجومية على مواقع العدو من مسارين، تمكنو فيها من السيطرة على عدد من المواقع وتكبيد العدو خسائر مادية وبشرية.

وتمكن المجاهدين من تدمير وإعطاب 4 آليات للعدو واغتنام أسلحة متنوعة وإحراق خيام ومتارس العدو، بعد فراره منها وأسر أعداد من المرتزقة السودانيين.

وأظهرت المشاهد الموثقة بعدسة الإعلام الحربي لحظات تقدم المجاهدين لمواقع العدو واقتحامها.

وأوضحت المشاهد تمكن المجاهدين من إلحاق خسائر فادحة بقوات العدو، أجبرت مجاميع المرتزقة على الفرار.

وبينت المشاهد ملاحقة الجيش واللجان للمرتزقة السودانيين الفارين والتنكيل بهم بين الوديان والتباب ووقوع أعداد منهم في الأسر.

وحاول طيران العدوان السعودي الأمريكي إسناد مرتزقته بعدد من الغارات لإيقاف تقدم الجيش واللجان الشعبية دون أي جدوى.

الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بمحافظة البيضاء

كما أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الجيش اليمني تمكن من السيطرة على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفادت المصادر الإعلامية اليمنية بأن الجيش احكم قبضته على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وباتت على مشارف منطقة بيحان التابعة لمحافظة شبوة جنوب اليمن".وهنأ رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط القوات على الانتصارات المتلاحقة.

وقال إن "الانتصارات والملاحم البطولية التي يسطرونها في سبيل الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان وأدواته، محل فخر واعتزاز القيادة والشعب اليمني".

الى ذلك قالت مصادر اعلامية تابعة لحكومة هادي ان قائد قوات الكتيبة الاولى مشاة بمحور عتق اصيب في المعارك مع العشرات من جنوده اثر تعرضهم لهجوم بالصواريخ مضيفة ان العشرات من قوات هادي قتلوا وجرحوا في المعارك وان هناك اكثر من 100 اسير وقعو في قبضة قوات الجيش اليمني