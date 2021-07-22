احمد الحريري: تأجيل الإنتخابات او عدم إجرائها يعني إستقالتنا من مجلس النواب

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واشار امين عام تيار المستقبل​ الى ان الهدف الرئيسي عند رئيس الجمهورية ميشال عون كان ضمان مصلحة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في اي حكومة تُشكّل، معتبرا بان التأليف لن يكون سهلا الا بحال "تغيير العقل المريض".

ولفت الحريري في حديث تلفزيوني، الى ان الكتلة النيابية ستتخذ القرار المناسب بشأن تسمية رئيس الحكومة قبل الإثنين. واوضح بان النائب فيصل كرامي ليس أقرب الينا من رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والاتصال معه كان هدفه التشاور في كيفية الحفاظ على الدستور.

وذكر الحريري بان لبنان بحاجة الى حوار في الجوهر وحول المستقبل، ونحن مع مشاركة مجموعات الثورة في هذا الحوار. واكد بان مصلحة لبنان هي ان يكون جزءا من المنظومة العربية.

واكد بان تيار المستقبل مع إجراء الإنتخابات النيابية ونرفض اي سبب لتأجيلها، كاشفا بان الرد على تأجيل الإنتخابات او عدم إجرائها سيكون بإستقالتنا من مجلس النواب. واعتبر بان غضب الشعب اذا لم يتم استيعابه بالإنتخابات النيابية فنحن ذاهبون الى "بذور حرب أهلية"، ومن المبكر الحديث عن اي تحالفات في الإتنخابات النيابية. واكد بانه لا تحالف مع التيار الوطني الحر في الإنتخابات النيابية المقبلة.

وراى بانه لا جدوى من إعادة ترشح رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لرئاسة الحكومة وتفويض باسيل امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله كان للقول ان المشكلة لدى حزب الله. ولفت الى ان عتبنا على رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط هو ان "الحريري لا يتساوى مع رئيس الجمهورية في تعطيل تشكيل الحكومة، ونحن منفتحون على التشاور مع جميع الكتل وعلاقتنا مع الحزب الإشتراكي تاريخية".