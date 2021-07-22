الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١
٠٢:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية السورية : سورية لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق

الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ميركل تعلق على نظام "بيغاسوس" الصهيوني للتجسس

أزمة ثقة بالكيان الإسرائيلي

عكر تدين الإعتداءات الاسرائيلية.. تشكل خرقا فاضحا لسيادة لبنان

'البراكس': أزمة البنزين عادت اثر تأخر حاكم 'مصرف لبنان' عن فتح إعتمادات

نواب لبنان يهيب بالقضاء لوضع حد للاساءة لمهمة المجلس وشهداء المرفأ

تحييد 3 عناصر من حزب "العمال الكردستاني" بشرق تركيا