العراق: احباط محاولة تهريب ادوية منتهية الصلاحية والقبض على المطلوبين

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان، أن "معلومات استخباراتية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع اكدت وجود ادوية منتهية الصلاحية يحاول بعض الأشخاص ادخالها عن طريق التهريب عبر منطقة سنجار بنينوى".



وأضافت أن "مفارز استخبارات الفرقة ٢٠ واستخبارات لواء المشاة ٧٢ نصبت كمين للمهربين، الذين عادوا ادراجهم هاربين لاحسساسهم بالخطر وتركوا خلفهم بضاعتهم البائرة في منطقة ام الخضار".



واشارت الخلية الى أن "البضاعة تضمنت ٩٠ كيس قماش يحتوى كل منهما على ٥٠ علبة لادوية نسائية منتهية الصلاحية منذ ثلاثة اشهر"، موضحة أن "هذه الادوية تشكل ضررا كبيرا حال استخدامها حسب التقرير الطبي".



وأكدت: "تسليم المواد للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها اصوليا".

وفي سياق منفصل أعلنت قيادة شرطة بابل، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية متنوعة وذلك من خلال ممارسات أمنية منفصلة شملت معظم مناطق المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ، انه "بهدف متابعة تنفيذ مذكرات القبض، وتعزيز الأمن والاستقرار، تمكنت مفارز شرطة محافظة بابل من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بينهم متهمين اثنين بقضايا المخدرات، واثنين آخرين بجريمة السرقة، ومتهم مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب".



واضافت ان "مفارز سيطرة الـ( ٤٤ ) المشتركة التابعة لفوج الطوارئ الرابع في المحافظة، على أثر إجراءات التفتيش الدقيق شمالي بابل، تمكنت من ضبط نحو ٢٨٠ كارتونا للدجاج المقطع مستورد مخالف لحماية المنتوج المحلي داخل عجلة " براد "، والقبض على المخالف سائقها".



واشارت القيادة الى ان "مفارز السيطرة قامت بالتحفظ على المواد المضبوطة وتسليمها مع المخالف الى الجهة المعنية لاتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية ".