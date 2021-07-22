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أ ف ب: مفوضة أممية سابقة لحقوق الإنسان ستقود التحقيق بشأن التجاوزات في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة

الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

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