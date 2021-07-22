للعام السابع على التوالي اليمنيون يعيشون اجواء العيد تحت الحرب والحصار

العالم - المشهد اليمني

ويبحث برنامج "المشهد اليمني"في محافظة اليمنيين على عاداتهم في عيد الأضحى على الرغم من تفاقم المأساة الناتجة عن الحرب والحصار سواء بتأدية صلاة العيد أو زيارة الأقارب والمقابر، وأدى الملايين صلاة عيد الأضحى في المساجد والساحات العامة، كما قاموا بزيارة رياض الشهداء الذين واجهوا العدوان السعودي.



وسلط البرنامج الضوء على ما أكده الزائرون على الاستمرار بالصمود والمواجهة حتى تحرير ما تبقى من الاراضي اليمنية المحتلة واخراج القوات الاجنبية. كما توجه العديد من الرجال الى جبهات القتال من اجل دعم المقاتلين وحضور العيد بجوارهم تحت شعار " أعيادنا جبهاتنا".

وتطرق برنامج "المشهد اليمني"، الى ما شهده هذا العام من جهود رسمية ومجتمعية كبيرة في اطار مساعدة المحتاجين والتخفيف من معاناة الحرب والحصار، حيث قامت العديد من الجمعيات الخيرية بتوزيع لحوم الاضاحي على المحتاجين لتخفيف بعض الضغوط المالية والنفسية عنهم. هذا وكان العدوان السعودي قد استبق هذا العيد بتشديد حصاره على اليمنيين من خلال إصراره على عدم دخول سفن المشتقات النفطية، ما ادى الى تفاقم الازمة في معظم المدن اليمنية.

واستعرض البرنامج تقريراً يرصد اجواء العيد في اليمن.

ويتم مناقشة موضوع الحلقة من برنامج " المشهد اليمني" مع ضيوف الحلقة :



- فؤاد ناجي نائب وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة



- محمد القاعدي اعلامي يمني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...