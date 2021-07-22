الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المشهد اليمني..

للعام السابع على التوالي اليمنيون يعيشون اجواء العيد تحت الحرب والحصار

الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج "المشهد اليمني"، موضوع انقضاء العام السابع على التوالي، حيث يحرم التحالف السعودي الاماراتي اليمنيين من فرحة العيد، حيث اشتدت هذا العام الازمة الاقتصادية الناتجة عن الحصار، وتدهور العملة المحلية امام الدولار، الذي انعكس بصورة كبيرة على أسعار الاضاحي والملابس، ما أدى الى ارتفاع اسعارها بصورة كبيرة وعدم قدرة معظم المواطنينن على شراء ما يحتاجون.

العالم - المشهد اليمني

ويبحث برنامج "المشهد اليمني"في محافظة اليمنيين على عاداتهم في عيد الأضحى على الرغم من تفاقم المأساة الناتجة عن الحرب والحصار سواء بتأدية صلاة العيد أو زيارة الأقارب والمقابر، وأدى الملايين صلاة عيد الأضحى في المساجد والساحات العامة، كما قاموا بزيارة رياض الشهداء الذين واجهوا العدوان السعودي.

وسلط البرنامج الضوء على ما أكده الزائرون على الاستمرار بالصمود والمواجهة حتى تحرير ما تبقى من الاراضي اليمنية المحتلة واخراج القوات الاجنبية. كما توجه العديد من الرجال الى جبهات القتال من اجل دعم المقاتلين وحضور العيد بجوارهم تحت شعار " أعيادنا جبهاتنا".

وتطرق برنامج "المشهد اليمني"، الى ما شهده هذا العام من جهود رسمية ومجتمعية كبيرة في اطار مساعدة المحتاجين والتخفيف من معاناة الحرب والحصار، حيث قامت العديد من الجمعيات الخيرية بتوزيع لحوم الاضاحي على المحتاجين لتخفيف بعض الضغوط المالية والنفسية عنهم. هذا وكان العدوان السعودي قد استبق هذا العيد بتشديد حصاره على اليمنيين من خلال إصراره على عدم دخول سفن المشتقات النفطية، ما ادى الى تفاقم الازمة في معظم المدن اليمنية.

واستعرض البرنامج تقريراً يرصد اجواء العيد في اليمن.

ويتم مناقشة موضوع الحلقة من برنامج " المشهد اليمني" مع ضيوف الحلقة :

- فؤاد ناجي نائب وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة

- محمد القاعدي اعلامي يمني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

السفير الايراني يبحث مع رئيس الوزراء اليمني علاقات التعاون بين البلدين

قوات هادي تغطّي عين الشمس بغربال 'أبو عبيدة'

حكومة الانقاذ: غريفيث لم يحقق أي نجاحات في مهمته باليمن

صنعاء تدعو إلى إيقاف انهيار العملة في المحافظات الجنوبية المحتلة + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اثر انقطاع الكهرباء المتواصل.. نقابة مستشفيات لبنان تحذر من كارثة صحية

شبكة BBC: الأميرة هيا والشيخة لطيفة تم استهدافهما ضمن برنامج بيجاسوس

بالفيديو.. كيف قضى اليمنيون عيد الأضحى المبارك هذا العام؟

شاهد .. معركة امعاء خاوية للأسرى الفلسطينيين لكسر قرار الإعتقال الإداري

العراق: احباط محاولة تهريب ادوية منتهية الصلاحية والقبض على المطلوبين

فصائل المقاومة تعقّب على حادث انفجار سوق 'الزاوية' الأليم