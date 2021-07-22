الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد الحكيم يدعو الأمم المتحدة لتسهيل مهمة الرقابة الدولية للانتخابات

السيد الحكيم يدعو الأمم المتحدة لتسهيل مهمة الرقابة الدولية للانتخابات
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

دعا السيد عمار الحكيم، اليوم الخميس، الأمم المتحدة إلى تسهيل مهمة الرقابة الدولية للانتخابات العراقية، فيما شدد على أهمية التنافس على أساس البرامج وتوفير الأمن الانتخابي.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ، إن "السيد عمار الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد اليوم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت"، مبيناً أنه "جرى تبادل وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق ودور الأمم المتحدة في الاستحقاقات القادمة لاسيما استحقاق الانتخابات المبكرة".

وأكد الحكيم أن "الانتخابات المبكرة جاءت استجابة لمطلب شعبي كمتنفس لاحتقان سياسي عاشه العراق في تلك الفترة ، لذا لابد من الالتزام بالتوقيتات المحددة في العاشر من شهر تشرين الأول أكتوير القادم"، داعياً "الأمم المتحدة إلى تسهيل مهمة الرقابة الدولية كي تعطي إنطباعاً شفافاً لطبيعة الممارسة الانتخابية".

وشدد على "أهمية التنافس على أساس البرامج وتوفير الأمن الإنتخابي ومنح المرشح والناخب فرصة للاختيار والتعبير عن الرأي"، حاثّاً "الجميع على تثقيف الجمهور بأهمية الممارسة الانتخابية ودورها في إحداث التغيير المنشود".

روابط ذات صلة

الحكيم: مسعى فرض الأمر الواقع على العراق مصيره الفشل

الحكيم يحث الصدر بالعدول عن قرار الانسحاب من الانتخابات

الحكيم يؤكد دعم العراق للشعب اللبناني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اثر انقطاع الكهرباء المتواصل.. نقابة مستشفيات لبنان تحذر من كارثة صحية

شبكة BBC: الأميرة هيا والشيخة لطيفة تم استهدافهما ضمن برنامج بيجاسوس

بالفيديو.. كيف قضى اليمنيون عيد الأضحى المبارك هذا العام؟

شاهد .. معركة امعاء خاوية للأسرى الفلسطينيين لكسر قرار الإعتقال الإداري

العراق: احباط محاولة تهريب ادوية منتهية الصلاحية والقبض على المطلوبين

فصائل المقاومة تعقّب على حادث انفجار سوق 'الزاوية' الأليم