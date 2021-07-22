السيد الحكيم يدعو الأمم المتحدة لتسهيل مهمة الرقابة الدولية للانتخابات

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ، إن "السيد عمار الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد اليوم، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت"، مبيناً أنه "جرى تبادل وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق ودور الأمم المتحدة في الاستحقاقات القادمة لاسيما استحقاق الانتخابات المبكرة".

وأكد الحكيم أن "الانتخابات المبكرة جاءت استجابة لمطلب شعبي كمتنفس لاحتقان سياسي عاشه العراق في تلك الفترة ، لذا لابد من الالتزام بالتوقيتات المحددة في العاشر من شهر تشرين الأول أكتوير القادم"، داعياً "الأمم المتحدة إلى تسهيل مهمة الرقابة الدولية كي تعطي إنطباعاً شفافاً لطبيعة الممارسة الانتخابية".

وشدد على "أهمية التنافس على أساس البرامج وتوفير الأمن الإنتخابي ومنح المرشح والناخب فرصة للاختيار والتعبير عن الرأي"، حاثّاً "الجميع على تثقيف الجمهور بأهمية الممارسة الانتخابية ودورها في إحداث التغيير المنشود".