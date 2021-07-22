الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس روحاني يوعز باستخدام جميع الامكانيات لحل مشاكل خوزستان سريعا

الرئيس روحاني يوعز باستخدام جميع الامكانيات لحل مشاكل خوزستان سريعا
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني احترام حق المواطنين في محافظة خوزستان في الاحتجاج على الظروف الصعبة الناجمة عن شحة المياه ودرجات الحرارة العالية، موعزا الى محافظ خوزستان باستخدام جميع الامكانيات اللازمة بالتنسيق والتعاون مع كل الاجهزة للمبادرة الى حل مشاكل المحافظة على وجه السرعة.

العالم - ايران

يتبع

روابط ذات صلة

شمخاني: شعبنا لن يسمح للمعاندين باستغلال المشاكل الداخلية

شمخاني يلتقي الر ئيس الايراني المنتخب ويناقشان مشاكل محافظة خوزستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اثر انقطاع الكهرباء المتواصل.. نقابة مستشفيات لبنان تحذر من كارثة صحية

شبكة BBC: الأميرة هيا والشيخة لطيفة تم استهدافهما ضمن برنامج بيجاسوس

بالفيديو.. كيف قضى اليمنيون عيد الأضحى المبارك هذا العام؟

شاهد .. معركة امعاء خاوية للأسرى الفلسطينيين لكسر قرار الإعتقال الإداري

العراق: احباط محاولة تهريب ادوية منتهية الصلاحية والقبض على المطلوبين

فصائل المقاومة تعقّب على حادث انفجار سوق 'الزاوية' الأليم