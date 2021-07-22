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مساعد وزير الدفاع الايراني:

ایران تحقق الاكتفاء الذاتي في مجال الطائرات المسيرة

ایران تحقق الاكتفاء الذاتي في مجال الطائرات المسيرة
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

 اكد مساعد وزير الدفاع رئيس منظمة الصناعات الجوية الايرانية العميد افشين خواجة فرد بان ايران حققت الاكتفاء الذاتي في مجال الطائرات المسيرة، لافتا الى ان ايران تنظر الى روسيا كشريك استراتيجي.

العالم - ايران

يتبع...

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