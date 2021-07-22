شاهد .. معركة امعاء خاوية للأسرى الفلسطينيين لكسر قرار الإعتقال الإداري

العالم - مراسلون

في كثير من الاحيان تعجز المخابرات الاسرائيلية عن جمع ادلة مادية لادانة احد القادة الفلسطينيين فتلجأ الى الاعتقال الاداري والسبب ان هذا الاعتقال يتيح لضابط الشاباك الاسرائيلي اصداره وتجديده، وفي المحكمة العسكرية يحق للشباك ان لا يقدم الاوراق تحت مسمى (سرية الملف ) وعليه فان الاعتقال يجدد بناء على تقديرات الشباك وليس على قرار المحكمة، اليوم 11 اسيرا فلسطينيا يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الاداري في سجون الاحتلال، في الساعات الاخيرة ترددت انباء عن تردي الحالة الصحية لبعض هؤلاء الاسرى .

الاسرى الاحد عشر الذين يتوزعون بين معتقلي عوفر والنقب بداوا اضرابهم نصرة للاسير الغضنفر ابو عطوان الذي انتصر بعد خمسة وستين يوما من معركة امعاء خاوية فقرروا الاستمرار في معركة الهدف منها كسر القرارات الظالمة بحقهم، وقد يرى البعض ان الكف لا يواجه مخرزا لكن هذه المعركة اثبتت نجاعتها دوما، فالاحتلال يدرك ان قضية الاسرى قادرة على تفجير الموقف في داخل السجون وخارجها وهو ما لايريده .

وتبقى المراهنه في هذه المعركة ايضا على تحرك شعبي ورسمي فلسطيني.

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