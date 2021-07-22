الهجرة العراقية تعلن سبب حريق مخيم آشتي بالسليمانية

العالم - العراق

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عباس جهانكيز لوكالة الأنباء العراقية(واع)، إن "حريقاً اندلع في عدد من خيام النازحين بمخيم آشتي في السليمانية، نتيجة تماس كهربائي".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن وفاة طفلة بعمر ثماني سنوات وحرق 7 خيم"، مشيراً إلى أن" فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق".

وتابع جهانكيز، أن "المجمع يحتوي على 1400 خيمة"، مبيناً أن "جميع المخيمات توجد فيها فرق للدفاع المدني وسيارات اسعاف للحالات الطارئة".

وأكد "حرص الوزارة على إغلاق جميع المخيمات"، موضحاً أن "إغلاق المخيمات بالإقليم مرهون بالتنسيق مع حكومة أربيل، إضافة إلى رغبة الأسر في العودة، إذ أن بعضها غير راغبة في العودة الى مناطق سكناها، وتفضل البقاء، لأسباب مختلفة".

وبين أن "المخيمات الخاضعة تحت سلطة الحكومة الاتحادية هي الجدعة وعامرية الفلوجة اللتان تضمان 2000 اسرة وسيتم اغلاقهما في الأيام القلية المقبلة".