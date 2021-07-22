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متحدثة باسم البيت الأبيض: معارضة بكين لتحقيق منظمة الصحة حول منشأ كوفيد "غير مسؤولة" و"خطيرة"

الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

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