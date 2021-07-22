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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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متحدثة باسم البيت الأبيض: معارضة بكين لتحقيق منظمة الصحة حول منشأ كوفيد "غير مسؤولة" و"خطيرة"
رويترز: المغرب يوكل محاميا لرفع دعوى تشهير في فرنسا ضد العفو الدولية ومنظمة فوربدن ستوريز بشأن قضية برنامج بيجاسوس للتجسس
أ ف ب: مفوضة أممية سابقة لحقوق الإنسان ستقود التحقيق بشأن التجاوزات في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة
الخارجية السورية : سورية لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكل الطرق
أ ف ب: نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال وتوقيف فرنسيين اثنين
الرئيس روحاني يعلن بدء إيران تشغيل خط تصدير النفط من ميناء جاسك المطل على بحر عمان
الخارجية الروسية: المنظمات الإرهابية الدولية تعزز وجودها شمالي أفغانستان
وسائل الاعلام الصينية: ارتفاع حصيلة الفيضانات التي اجتاحت وسط الصين إلى 33 قتيلا وثمانية مفقودين
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 22-07-2021
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الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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العراق
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.