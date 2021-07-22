النفط الايراني وتفادي مضيق هرمز والخليج الفارسي..ونقل الغاز الروسي إلى ألمانيا

العالم - بانوراما

وقال الرئيس روحاني، إن بدء تشغيل المشروع يتيح لإيران تفادي مرور الناقلات عبر مضيق هرمز ومياه الخليج الفارسي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ترحيب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل باتفاق تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة حول مشروع خط أنابيب غاز روسي مثير للجدل، لكنها أشارت أيضا إلى أن خلافات ما زالت قائمة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق مع ألمانيا بشأن خط أنابيب نورد ستريم اثنين الذي يوصل الغاز الروسي الى المانيا مباشرة، يقضي بفرض عقوبات على روسيا، وتمديد عمليات عبور الغاز عبر أوكرانيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.