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تشاهدون الليلة في بانوراما..

النفط الايراني وتفادي مضيق هرمز والخليج الفارسي..ونقل الغاز الروسي إلى ألمانيا

النفط الايراني وتفادي مضيق هرمز والخليج الفارسي..ونقل الغاز الروسي إلى ألمانيا
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده بدأت بتشغيل خط تصدير النفط من ميناء جاسك المطل على بحر عمان جنوب شرقي البلاد للمرة الأولى وبطول 1000كيلومتر.

العالم - بانوراما

وقال الرئيس روحاني، إن بدء تشغيل المشروع يتيح لإيران تفادي مرور الناقلات عبر مضيق هرمز ومياه الخليج الفارسي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ترحيب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل باتفاق تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة حول مشروع خط أنابيب غاز روسي مثير للجدل، لكنها أشارت أيضا إلى أن خلافات ما زالت قائمة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق مع ألمانيا بشأن خط أنابيب نورد ستريم اثنين الذي يوصل الغاز الروسي الى المانيا مباشرة، يقضي بفرض عقوبات على روسيا، وتمديد عمليات عبور الغاز عبر أوكرانيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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