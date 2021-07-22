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ملك الاردن يلتقي نانسي بيلوسي بمبنى الكابيتول في واشنطن

ملك الاردن يلتقي نانسي بيلوسي بمبنى الكابيتول في واشنطن
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

التقى الملك الاردني عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الخميس، رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وقيادات المجلس، في مبنى الكابيتول في واشنطن.

العالم - الاردن

وحسب موقع "المملكة" الاردني، فقد التقى الملك عبدالله أيضا، اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب الأميركي.

وعقد الملك عدة لقاءات في المجلس، بينها لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس، ومع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي كيفين ماكارثي، وهناك لقاء آخر مع اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب الأميركي، التي تترأسها عضو مجلس النواب باربرا لي"، بحسب موفد "المملكة" في واشنطن.

وكان الملك الاردني قد التقى الأربعاء عددا من قيادات مجلس الشيوخ، التي تمثل الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بعد يومين من لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يعد اللقاء الأول لزعيم عربي مع الرئيس بايدن منذ انتخابه.

وأعرب الملك عن تقديره لدعم الولايات المتحدة للأردن على مر السنين، وفي شتى القطاعات، خاصة الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى مجالات الأمن والدفاع.

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