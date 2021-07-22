شاهد .. القوات اليمنية مستمرة في سحق قوات العدوان في جيزان

العالم - اليمن

مزيد من الانتصارات تحققها القوات اليمنية واللجان الشعبية في جبهات عدة ضد قوات الجيش السعودي ومرتزقته.

الاعلام الحربي اليمني بث مشاهد نوعية لعملية اقتحام مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل الدود في جيزان جنوب السعودية، وأظهرت الصور التي بثها الاعلام الحربي عمليات القنص للجنود السعوديين ومرتزقته وكذلك عمليات تدمير اليات الجيش السعودي والمرتزقة اثناء الاقتحام.

الجيش اليمني أكد السيطرة على عشرات المواقع ومقتل وإصابة وأسر العشرات اغلبهم من المرتزقة السودانيين الذين تستخدمهم السعودية في حدودها مع اليمن،

القوات اليمنية تمكنت من اغتنام كميات كبيرة من الاسلحة والعتاد اثناء عملية الاقتحام

وبمحافظة البيضاء وسط اليمن سيطر الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن على أجزاء واسعة من مديرية ناطع

مصادر إعلامية يمنية افادت بأن الجيش أحكم قبضته على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بعد اشتباكات مع قوات العدوان حيث اصيب قائد قوات الكتيبة الاولى مشاة التابعة لحكومة هادي في المعارك مع العشرات من جنوده كما تم أسر مئة منهم

مصادر اعلامية تابعة لحكومة هادي اكدت اصابة ن قائد قوات الكتيبة الاولى مشاة بمحور عتق بعد تعرض قواته لهجوم بالصواريخ مضيفة ان العشرات قتلوا وجرحوا في المعارك وان اكثر من مئة اسير وقعوا في قبضة قوات الجيش اليمني

واوضحت المصادر اليمنية أن قوات الجيش واللجان الشعبية باتت على مشارف منطقة بيحان في محافظة شبوة جنوبي اليمن مضيفة أن القوات اليمنية لم يعد يفصلها سوى كيلومترين عن منطقة عقبة القنذع الاستراتيجية المطلة على مدينة بيحان في شبوة.

وهنأ رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط القوات على الانتصارات المتلاحقة. وقال إن "الانتصارات والملاحم البطولية التي يسطرونها في سبيل الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان وأدواته، محل فخر واعتزاز القيادة والشعب اليمني".