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الكاظمي: تفجير مدينة الصدر كان نتيجة للفساد والتراكمات

الكاظمي: تفجير مدينة الصدر كان نتيجة للفساد والتراكمات
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، أن ما حدث من تفجير في مدينة الصدر، قبل أيام وراح ضحيته العشرات، كان نتيجة "للفساد والتراكمات".

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تفقد، اليوم الخميس، جرحى التفجير الإرهابي في مدينة الصدر من الراقدين في مستشفى مدينة الطبّ؛ للاطمئنان على صحتهم وأوضاعهم، حيث زار ردهات الجرحى واطلع على الخدمات الطبية والصحية، ووجّه بتقديم كلّ سبل الدعم اللازمة لشفائهم، فضلاً عن تكفّله بسفر من يحتاج منهم العلاج خارج العراق ورعايته".

وقال الكاظمي مخاطباً المرضى "أنتم أمانة في أعناقنا، وأن الإرهاب الجبان دأب على خسته في استهداف المدنيين العزّل في الأسواق"، مؤكداً أن "ما حدث من تفجير إرهابي كان نتيجة للفساد والتراكمات التي نحاول جاهدين إصلاحها".

وبيّن أن "البلد يعيش ظروفاً استثنائية، وهناك تقصير واضح في دعم القطاع الصحي خلال فترة الحكومات السابقة"، مؤكداً "الحاجة إلى التكاتف، والتخطيط المدروس، والعمل على مدار الساعة؛ من أجل تصحيح وضع القطاع الصحي في البلاد".

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الكاظمي: تفجير مدينة الصدر كان نتيجة للفساد والتراكمات

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