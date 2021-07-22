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مصر تفرض حظر تجوال بمناطق شمالي سيناء بدءا من السبت

مصر تفرض حظر تجوال بمناطق شمالي سيناء بدءا من السبت
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، حظر التجوال في بعض مناطق محافظة شمال سيناء بدءا من السبت المقبل.

العالم _ مصر


ونشرت الجريدة الرسمية، القرار الذي يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مرورا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال.


وأيضا تشمل، النطاق شمالا من غرب مدينة العريش مروا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، وفقا لنص القرار الرسمي.

كما نص على أن تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المحددة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

لكن عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ويكون حظر التجوال فيها من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.

ويعمل بالقرار بدءا من الساعة الواحدة صباح السبت الموافق 24 يوليو/ تموز الجاري، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لهذا العام.

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