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رصد 203 خرقا للعدوان السعودي بالحديدة اليمنية خلال 24 ساعة

رصد 203 خرقا للعدوان السعودي بالحديدة اليمنية خلال 24 ساعة
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان السعودي في محافظة الحديدة اليمنية 203 خروق خلال الـ24 ساعة الماضية بينها محاولة تسلل في الفازة.

العالم _ اليمن


وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بين خروقات العدوان ست غارات لطيران تجسسي على الجاح والجبلية وتحليق سبع طائرات حربية في أجواء الدريهمي والجبلية والمنظر وكيلو 16 والمدينة وكذا تحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجبلية والجاح والتحيتا.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 26 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 267 قذيفة و149 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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رصد 203 خرقا للعدوان السعودي بالحديدة اليمنية خلال 24 ساعة

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