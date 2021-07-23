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البنتاغون: مصير وجودنا العسكري المباشر في العراق سنقرره مع شركائنا العراقيين

البنتاغون: مصير وجودنا العسكري المباشر في العراق سنقرره مع شركائنا العراقيين
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون"، ان " الوجود العسكري الأميركي المباشر في العراق قيد البحث مع شركائنا العراقيين".

العالم - العراق

وادعى البنتاغون في بيان له، " مهمتنا التي ركزت على داعش لم يكن القصد منها أن تكون دائمة، وبان مصير وجودنا العسكري المباشر في العراق سنقرره مع شركائنا العراقيين".

واكد البنتاغون" سنواصل الحديث مع العراقيين حول وجودنا العسكري في العراق بما يخدم المصلحة الأميركية".

ووصل وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين يوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأميركيّة واشنطن على رأس الوفد المُفاوِض لعقد جولة الحوار الستراتيجيّ الرابعة المُزمع إجراؤها يوم الاثنين 23 / 7/ 2021 بين العراق والولايات المتحدة الأميركيّة.

قال المتحدث باسم الوزارة، أحمدالصحاف في بيان، انه" سيرأس الوفد العراقيّ في هذه الجولة التفاوضيّة فؤاد حسين، وسيكون على رأس الوفد الأميركيّ نظيره الامريكي أنتوني بلينكن".

واوضح" تأتي جولة المُفاوضات هذه تمهيداً للحوار الذي سيقوده دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ عن الجانب العراقيّ وعن الجانب الأميركيّ الرئيس الأميركيّ جو بايدن".

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البنتاغون: مصير وجودنا العسكري المباشر في العراق سنقرره مع شركائنا العراقيين