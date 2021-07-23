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السيسي يبحث مد الجيش المصري بأسلحة جديدة

السيسي يبحث مد الجيش المصري بأسلحة جديدة
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية بيتر لورسن، مد القوات البحرية بتكنولوجيا جديدة.

العالم-مصر

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الاجتماع بحث تطوير منظومة الصناعات البحرية والخطط الخاصة بالتطوير التكنولوجي التي تحتاجها هذه الصناعة الاستراتيجية.

وتابع: "ذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ للارتقاء بجميع مناحي العمل في مجال الصناعة البحرية وبناء السفن والوصول به إلى أعلى التكنولوجيات الحديثة، وما يتطلبه ذلك كله من تطوير شامل في تدريب وتأهيل القوى البشرية من المهندسين والفنيين".

وتعد شركة لورسن شركة ألمانية لصناعة السفن تأسست سنة 1875 على يد فريدريتش لورسن وتقوم الشركة بصناعة اليخوت والسفن الحربية بأنواعها المختلفة من زوارق الصواريخ وفريقطات وفرقاطات.

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السيسي يبحث مد الجيش المصري بأسلحة جديدة

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