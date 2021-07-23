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وزيرا خارجية الجزائر وتركيا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

وزيرا خارجية الجزائر وتركيا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، مساء الخميس، إنه بحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

العالم- الجزائر

وكتب لعمامرة عبر تغريدة: "في مكالمة هاتفية مع زميلي مولود تشاووش أوغلو، وزير خارجية جمهورية تركيا، أكدنا على عزمنا المشترك لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين الجزائر وتركيا عبر تبادل الزيارات رفيعة المستوى وترسيخ سنة التشاور والتنسيق المتبادل حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار خلال زيارته للجزائر العام المنصرم إلى الرغبة في رفع حجم المبادلات الاستثمارية للشركات التركية في الجزائر إلى 5 مليارات دولار.

واعتبر أردوغان أن منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي "يؤسس لبداية مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية الاستثمارية بين البلدين".

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وزيرا خارجية الجزائر وتركيا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي