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العميد قاآني يستعرض اوضاع أفغانستان والمنطقة مع علماء الدين في قم

العميد قاآني يستعرض اوضاع أفغانستان والمنطقة مع علماء الدين في قم
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

استعرض قائد قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني اوضاع المنطقة خاصة افغانستان خلال اجتماع طارئ لاعضاء رابطة مدرسي الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة (جنوب طهران).

العالم - ايران

وفي هذا الاجتماع الذي حضره ايضا ممثل قائد الثورة الاسلامية في قوة "القدس" حجة الاسلام علي محمدي، هنأ رئيس رابطة مدرسي الحوزة العلمية آية الله هاشم حسيني بوشهري، لمناسبة عيد الاضحى وعيد الغدير وحيا ذكرى القائد الشهيد الفريق قاسم سليماني، متمنيا الموفقية والنجاح لقائد قوة "القدس" العميد اسماعيل قاآني.

من جانبه استعرض العميد قاآني اهم القضايا الجارية في المنطقة خاصة الأوضاع في افغانستان، وعلق على حديث بعض اعضاء الرابطة.

وكان قائد قوة "القدس" العميد اسماعيل قاآني قد التقى ايضا مراجع الدين آية الله حسين نوري همداني وآية الله جعفر سبحاني وآية الله ناصر مکارم شیرازي وآية الله محمد علي علوي جرجاني وكذلك آية الله محمد سعیدي سادن مرقد "السيدة فاطمة المعصومة" سلام الله عليها، ومدير الحوزات العملية في البلاد آية الله علي رضا اعرافي.

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