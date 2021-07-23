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203 خرقا لقوى العدوان بالحديدة و13 غارة على البيضاء وصعدة ومأرب

203 خرقا لقوى العدوان بالحديدة و13 غارة على البيضاء وصعدة ومأرب
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الخميس غاراته على اليمن، حيث شن 13 غارة جوية على محافظات البيضاء وصعدة ومأرب.

العالم-اليمن

واكد مصدر أمني يمني أن طيران العدوان الغاشم شن 6 غارات جوية على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء و5 غارات جوية على منطقتي المليل والفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة وغارتين جويتين على مديرية جبل مراد بمحافظة مأرب.

وفي الحديدة سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان 203 خروق خلال الـ24 ساعة الماضية بينها محاولة تسلل في الفازة.

وأوضح مصدر بغرفة العمليات أن من بين خروقات العدوان ست غارات لطيران تجسسي على الجاح والجبلية وتحليق سبع طائرات حربية في أجواء الدريهمي والجبلية والمنظر وكيلو 16 والمدينة وكذا تحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجبلية والجاح والتحيتا.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً 26 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 267 قذيفة و149 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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