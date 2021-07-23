السفير جلالي: ايران تشارك بقوة في معرض ماكس 2021 الروسي

العالم - ايران

وقال جلالي في افادة صحفية بعد تفقده معرض "الطيران والفضاء" الدولي الخامس عشر-ماكس 2021 في روسيا بمعية نائب وزير الدفاع العميد افشين خواجة فرد: رغم ان ايران تشارك بجانب من قدراتها في مجال الصناعة الجوية في هذا المعرض الا ان تقدمنا وقدراتنا ملموسة تماما الأمر الذي يدعو الى المفخرة.

واضاف: ان منتوجات ومنجزات ايران المعروضة في هذا المعرض تشير الى ان بلادنا حققت تقدما لافتا في الصناعات الجوية وبامكاننا عرضها في الاسواق العالمية ومن بينها السوق الروسية.

وتابع جلالي: ان النقطة اللافتة هي ان هذه الانجازات الكبيرة جدا المعروضة في هذا المعرض قد تحققت على يد شبابنا في ظروف الحظر المفروضة على شعبنا.

وقال السفير الايراني: انه وفقا لتوضيحات مساعد وزير الدفاع في مجال الانجازات العسكرية خاصة في مجال الطائرات المسيرة فان انجازاتنا مدعاة للفخر.

واضاف: ان ايران تمتلك قدرات عالية جدا في مجال الطائرات المسيرة وكذلك في تصنيع المروحيات بصورة كاملة.

وتشارك ايران الى جانب 55 دولة اخرى في معرض "الطيران والفضاء" الدولي الخامس عشر –ماكس 2021 المقام في مدينة جوکوفسكي شرق العاصمة الروسية موسكو، حيث تعرض وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة و 35 شركة معرفية ايرانية احدث منجزاتها العلمية والتكنولوجية فيه.

وتعرض وزارة الدفاع في المعرض معدات وقطع متطورة مهمة في صناعة الطيران والفضاء وانواع الطائرات المسيرة والمروحيات ومحركات الطائرات.