العمليات المشتركة تعلن نتائج اجتماع اللٓجنة العسكرية الفنية بين بغداد وواشنطن

العالم - العراق

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان، ان" الاجتماع عقد ايضاً متابعةِ ما تمّٓ مناقشتُهُ في الجلسةِ الأولى لهذهِ اللٓجنةِ على ضوءِ نتائجِ الحوارِ الاستراتيجيِّ العراقي - الأمريكي بمرحلتِه الثالثةِ والذي تٓمّٓ عقدُه في العاصمةِ العراقيةِ بغدادٓ في الخامسِ من حٓزيران ٢٠٢١".

واضافت" إذ جدّٓد الطرفانِ التزامٓهُما بالعملِ على محاربةِ عصاباتِ داعشٓ الإرهابيةِ ، كما ناقٓشا مستقبلٓ العٓلاقةِ الأمنيةِ الاستراتيجيةِ بينٓ البلدين".

واشارت الى" حضرور الاجتماعٓ من الجانبِ العراقي مستشارُ الأمنِ القوميِّ قاسمُ الأعرجي ونائبُ قائدِ العملياتِ المشتركةِ الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، كما حضرٓهُ من الجانبِ الأمريكي وزيرُ الدفاعِ الأمريكي لويد اوستن، ونائبُ وكيلِ وزيرِ الدفاعِ مارا كارلن".