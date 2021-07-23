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تغيير رقم ماكرون وتعديل إجراءات تأمينه بعد تقارير عن التجسس عليه

تغيير رقم ماكرون وتعديل إجراءات تأمينه بعد تقارير عن التجسس عليه
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الفرنسية تعديل إجراءات التأمين وخاصة تلك المتعلقة بتأمين الرئيس إيمانويل ماكرون في ضوء قضية برنامج التجسس "بيغاسوس".

العالم- أوروبا

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الرئاسة الفرنسية قوله إن: "الرئيس إيمانويل ماكرون غير هاتفه ورقمه في ضوء ما تم الكشف عنه في قضية برنامج بيغاسوس للتجسس".

وأشار المصدر إلى عدم وجود إثباتات تؤكد اختراق هاتف الرئيس الفرنسي، وقال: "الأمر لا يعدو كونه إجراءات أمن إضافية".

وكانت تقارير إعلامية فرنسية وأجنبية، قد ذكرت أن الرئيس ماكرون، كان واحدا من بين عدد من الزعماء في العالم، يُعتقد أنهم استُهدفوا باختراق هواتفهم باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، وفقا لما نقلته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وأمر ماكرون، يوم أمس الأربعاء، بإجراء سلسلة من التحقيقات، مشدّدا في الوقت نفسه على أنه سيكون من "اللامسؤول" الحديث عن أي رد فعل من باريس حتى يتضح الوضع وتتضح الحقائق.

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تغيير رقم ماكرون وتعديل إجراءات تأمينه بعد تقارير عن التجسس عليه

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