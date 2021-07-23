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الرئيس الصيني يزور منطقة التبت لأول مرة منذ توليه منصبه

الرئيس الصيني يزور منطقة التبت لأول مرة منذ توليه منصبه
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ زار منطقة التبت التي تتمتع بالحكم الذاتي يومي 21 و22 يوليو، لتكون المرة الأولى التي يزور فيها المنطقة منذ توليه الرئاسة

العالم-أسيا والباسفيك

وتوجه الرئيس الصيني جوا إلى مدينة نينغتشي يوم الأربعاء، واستقل قطارا إلى لاسا عاصمة التبت في اليوم التالي، حيث زار عددا من الأماكن منها ساحة قصر بوتالا. والقصر هو المقر التقليدي للزعيم الروحي للبوذيين في التبت الدالاي لاما الموجود حاليا في المنفى والذي تصفه بكين بالانفصالي الخطير.

ويُنظر إلى التب الواقعة على حدود الصين مع الهند على أنها ذات أهمية استراتيجية حاسمة بالنسبة لبكين. وشهدت الصين والهند العام الماضي أخطر اشتباك منذ عقود على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا وسقط قتلى من الجانبين.

وكانت آخر زيارة قام بها شي للتبت في عام 2011 عندما كان نائبا للرئيس.

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