قوى الامن الداخلي الايرانية لن تسمح بزعزعة الامن في خوزستان

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وقال العميد رضائي في تصريح له الخميس خلال اتصال هاتفي مع اسرة شهيد الامن الملازم ثاني ضرغام برست: ان اهالي خوزستان غيارى ولا يمكن أن يكونوا في صف المعادين (للثورة والجمهورية الاسلامية) وسوف لن يسمح الاهالي للزمر العميلة للاجنبي بزعزعة امن واستقرار خوزستان.

واشار نائب قائد قوى الامن الداخلي الى المشاكل التي يعاني منها المواطنين في محافظة خوزستان بسبب شحة المياه والجفاف خاصة للمزارعين واصحاب الماشية واضاف: ان مطالب اهالي خوزستان المحقة يمكن ادراكها وتفهمها ومن المؤكد ان الحكومة والمسؤولين يسعون لتلبية مطالب المواطنين وآمالهم ولكن هنالك تحركات تخريبية يقوم بها شلة من المعادين والانتهازيين في هذا الخضم .

واكد العميد رضائي بان الخط الاحمر لقوى الامن الداخلي هو الحفاظ على الامن المستديم والحفاظ على الاموال العامة والخاصة.

واشار الى استشهاد الملازم ثاني ضرغام برست حين ادائه الواجب على يد اشرار مسلحين وانتهازيين معادين للثورة وقال: اننا مدينون لاسر الشهداء ولن نتوانى عن بذل اي جهد في خدمتهم ومن المؤكد ان عقابا قاسيا ينتظر الضالعين في اغتياله.

كما تحدث نائب قائد قوى الامن الداخلي هاتفيا الى شقيق الملازم ثاني ضرغام برست والذي اصيب بجروح في ساقه من قبل الاشرار المسلحين ليلة عيد الضحى تزامنا مع استشهاد شقيقه.