الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الكاظمي يبداً غداً زيارته الى واشنطن

الكاظمي يبداً غداً زيارته الى واشنطن
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

يبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي غداً السبت زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن الأثنين المقبل.

العالم - العراق

والأسبوع الماضي، بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والسفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر الزيارة المرتقبة للكاظمي إلى الولايات المتحدة، والملفات التي سيناقشها مع الجانب الأمريكي وأبرزها الانسحاب من العراق، وسبل إنجاح هذه الزيارة، بما يصب في المصلحة المتبادلة بين البلدين.

وكان البيت الأبيض أعلن، استئناف الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي مع العراق في الـ24 من الشهر الحالي، وتعد هذه الجولة من الحوار الاستراتيجي، هي الثانية من نوعها منذ وصول جو بايدن إلى رئاسة الأبيض.

ويرتبط العراق مع الولايات المتحدة، باتفاقية تسمى الإطار الاستراتيجي التي وقعت عام 2008، والتي تنظم طبيعة العلاقة بين البلدين على مستويات التعاون والدعم في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية.

روابط ذات صلة

الكاظمي: تفجير مدينة الصدر كان نتيجة للفساد والتراكمات

مستشار الكاظمي يكشف عن آلية توزيع الأراضي السكنية

الكاظمي يصدر توجيها لـ3 جهات لحماية مخازن مفوضية الانتخابات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عبدالباري عطوان: فضيحة بيغاسوس ستهز عروش عربية

كهرباء العراق: ندعم الاستثمار ورؤس الاموال العراقية للعمل بقطاع التوزيع

الكاظمي يبداً غداً زيارته الى واشنطن

شاهد بالفيديو.. أي أهداف سعت لها تل أبيب والرياض وأبوظبي بالتجسس على لبنان؟

اليوم.. جولة جديدة من المحادثات العراقية - الامريكية في واشنطن

الخارجية الروسية: لدى موسكو حقائق تؤكد تعاون واشنطن مع "داعش" في أفغانستان