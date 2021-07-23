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قطر: ندفع نحو تشكيل حكومة لبنانية في أسرع وقت ممكن

قطر: ندفع نحو تشكيل حكومة لبنانية في أسرع وقت ممكن
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

علق وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على الملف اللبناني، معتبرا أنه "بعد استقالة الرئيس سعد الحريري بدأ الأمل يضعف قليلا".

العالم-قطر

وقال عبد الرحمن في تصريح بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في واشنطن: "لقد بحثنا المساعدات التي تم تقديمها للقوات المسلحة اللبنانية، وأيضا محاولة الدفع نحو استكمال العملية السياسية لتشكيل حكومة مؤقتة على الأقل تقوم بدورها في العمل مع صندوق النقد الدولي والبرنامج الإصلاحي فيها، وللأسف بعد استقالة الرئيس سعد الحريري بدأ الأمل يضعف قليلا".

وأكد أن "قطر التي تلعب دورا في لبنان تدفع نحو تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، حكومة مهام تقوم بإصلاحات واسعة مطلوبة الآن وحتى الانتخابات. والإصلاحات مطلوبة في قطاعات كثيرة، والشعب اللبناني عانى كثيرا في فترة الغياب التي مر بها لبنان، ونحن نحاول قدر الإمكان مع الأطراف كلها تقديم مصلحة لبنان على أي مصلحة أخرى".

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قطر: ندفع نحو تشكيل حكومة لبنانية في أسرع وقت ممكن