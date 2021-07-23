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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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آية الله خامنئي: لقد شاهدت مدى وفاء اهل خوزستان اذ كانوا يجندون شبابهم ورجالهم وتقدم نسائهم المساعدات فلا ينبغي ان يعانون من هذه المشاكل
آية الله خامنئي: مشكلة المياه ليست مشكلة صغيرة خصوصا في ظل الظروف الجوية في خوزستان ومع اهلها الذين يمتازون بوفائهم الكبير
آية الله خامنئي: من المؤلم حقا ان نرى محافظة خوزستان بأهلها الاوفياء وامكاناتها وقدراتها الطبيعية ان يبلغ حال سكانها حد الانزعاج وعدم الارتياح
آية الله خامنئي لدى تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا: ابناء خوزستان عبروا عن عدم ارتياحهم ونحن لا يمكننا ان نعرب عن اي امتعاض
آية الله خامنئي: لو كانت التوصيات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في خوزستان قد أوليت اهتماما فمن البديهي ان هذه الاشكاليات لم تكن موجودة
حرس الثورة الاسلامية يضبط شحنة اسلحة وذخائر في شمال غرب ايران كانت زمر الشر المعادية للثورة تسعى لاستخدامها بعمليات تخريبية وضرب الأمن
قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح الايراني المضاد لكورونا "بركت"
الحكومة الأفغانية: إعلان طالبان سيطرتها على 90% من الحدود كذب محض
اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن إصابة ثلاثة رياضيين آخرين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات المتعلقة بالبطولة إلى 106
متحدثة باسم البيت الأبيض: معارضة بكين لتحقيق منظمة الصحة حول منشأ كوفيد "غير مسؤولة" و"خطيرة"
قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح الايراني المضاد لكورونا "بركت"
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش
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السعودية
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.