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حرس الثورة الاسلامية يضبط شحنة اسلحة وذخائر في شمال غرب ايران كانت زمر الشر المعادية للثورة تسعى لاستخدامها بعمليات تخريبية وضرب الأمن

الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

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