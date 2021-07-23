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آية الله خامنئي: مشكلة المياه ليست مشكلة صغيرة خصوصا في ظل الظروف الجوية في خوزستان ومع اهلها الذين يمتازون بوفائهم الكبير

الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

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