الهند تعلن اسقاط طائرة مسيرة فيها متفجرات

العالم- اسيا والباسفيك

وبحسب ما ورد، تم رصد الطائرة المسيرة يوم الأربعاء في منطقة ساتواري، وشوهدت طائرة مسيرة أخرى بالقرب من قاعدة جامو الجوية في 16 يوليو/ تموز.

في وقت سابق، قال السكرتير الخاص لوزارة الداخلية الهندية، في إس كاومودي، إن الهند قلقة بشأن استخدام الإرهابيين للتكنولوجيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة. وبحسب قوله، فإن إمكانية استخدام طائرات مسلحة مسيرة لأغراض إرهابية ضد أهداف استراتيجية وتجارية تتطلب اهتمامًا جادًا، حيث توجد حالات استخدم فيها الإرهابيون الطائرات المسيرة لتهريب الأسلحة عبر الحدود.

في أواخر يونيو/ حزيران، تم استخدام طائرتين مسيرتين خلال هجوم على قاعدة جوية في إقليم جامو وكشمير المتحالفين. وأسفر الانفجاران عن إصابة شخصين وتدمير سقف أحد المباني بشكل جزئي. وبحسب الجيش فإن هذا هو أول هجوم من نوعه في الهند.