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آية الله خامنئي: الاختلال في بعض الحالات بموضوع توزيع اللقاح "المضاد لكورونا" بين المواطنين ناشئ بشكل اساسي عن عدم وفاء بائعيه بوعودهم

الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

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