الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١
٠٩:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

آية الله خامنئي: يجب ان تنصب الجهود على الانتاج الداخلي ولا ينبغي ان يبقى المواطنون في حالة ترقب وانتظار

الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. ايران تعلن الوصول للاكتفاء الذاتي في تصنيع المسيرات

شرط "طالبان" للتفاوض وإحلال السلام في أفغانستان -

قتلى وجرحى بانهيار مبنى سكني في مومباي الهندية نتيجة هطول الأمطار

لافروف: الغرب يحاول تقويض الاستقرار في روسيا وإثارة الاضطراب في دول مجاورة قبل الانتخابات

الحرارة إلى انخفاض وفرصة لزخات مطرية على المرتفعات الساحلية في سوريا

الهند تعلن اسقاط طائرة مسيرة فيها متفجرات