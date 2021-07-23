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اجراءات قانونية صارمة بحق مروجي الشائعات ضد لقاحات كورونا في العراق

اجراءات قانونية صارمة بحق مروجي الشائعات ضد لقاحات كورونا في العراق
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

حرب الشائعات ما زالت تؤثر على بعض المواطنين العراقيين وتمنعهم من التوجه الى المراكز الصحية والمستشفيات المتخصصة لـ اللقاحات المضادة لفايروس كورونا، ما زاد من الطين بٍلة في ظل الارتفاع المستمر بمنحنى الاصابة.

العالم - العراق

من هذا المنطلق اكدت وزارة الصحة العراقية ان هناك اجراءات قانونية ستفرض ضد كل من يقوم بنشر هذه الاكاذيب واحالتهم الى القضاء.. في اشارتها الى الحرب ضد كورونا التي ما تزال مستمرة ومثل هذه الشائعات تعزز من قوة الفايروس من ناحية الاصابات وحتى الوفيات.

اكثر من الف مركز خصصته وزارة الصحة لتلقيح المواطنين وذلك بهدف الوصول لنسبة السبعين بالمئة من الملحقين في عموم البلاد وهي النسبة التي ستجعل العراق من البلدان التي قضت على جائحة كورونا.. لكن منذ وصول القاح وحتى لحظة اعداد هذا التقرير ، بلغت نسب الملقحين بالبلاد سبعة بالمئة. وسط توقعات بارتفاع هذه النسبة خلال الاشهر المتبيقة من العام الحالي.

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