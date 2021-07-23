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ايران تعلن الوصول للاكتفاء الذاتي في تصنيع المسيرات

الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مؤسسة الصناعات الجوية الايرانية العميد افشين خواجه فرد، أنّ بلاده وصلت إلى الاكتفاء الذاتي في مجال صناعات الطائرات بدون طيار.

العالم - ايران

وخلال حضوره في غرفة الصناعات الايرانية في معرض ماكس ألفين وواحد وعشرين للصناعات الجو فضائية في روسيا، قال العميد خواجه فرد:"حققنا تقدماً كبيراً في مجال المسيرات وذلك يعود الی أكثر من 4 عقود من العمل المتواصل والسعي الدؤوب للشباب الايراني".

وأوضح "اننا قد وصلنا الی حد الاكتفاء الذاتي في مجال الطائرات المسيرة؛ من صناعة جسم الطائرات والمنظومات والبنی التحتية لهذه المنظومات".

وبيّن ان ايران حققت تقدماً باهراً في مجال ارتفاع تحليق الطائرات ودقتها والاقلاع والهبوط الاوتوماتيكي لهذه الطائرات".

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شاهد بالفيديو.. ايران تعلن الوصول للاكتفاء الذاتي في تصنيع المسيرات

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