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شاهد..الحوار الذي جرى بين ايجئي وسجناء "داعش"

الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

قام رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجئي اليوم الجمعة بزيارة سجن رجائي شهر (شمال غرب طهران)، وتفقد أوضاع السجناء.

العالم - ايران

وخلال تفقده للسجن استلم طلبات السجناء، واصدر أوامره لمتابعة هذه الطلبات بشكل فوري.

كما التقى ايجئي ببعض السجناء الايرانيين الذين كانوا ينتمون لتنظيم "داعش" الارهابي وتحدث مع بعضهم.

وسأل ايجئي السجين الأول وقال له، كم سنة أمضيتها في السجن؟

السجين: 4 سنوات.

ايجئي: أين ألقي القبض عليك؟

السجين: في مدينة سربل ذهاب، (محافظة كرمانشاه غرب البلاد).

ثم التقى بسجين آخر وسأله:

ايجئي: هل أنت متزوج أم أعزب؟

السجين: متزوج

أما السجين الثالث، فقد قال أحد المسؤولين المرافقين لايجئي، انه طلب العفو والتوبة.

ايجئي: اقتربت فترة انتهاء سجنك من نهايتها، عندما يطلق سراحك، اين ستذهب وماذا ستفعل؟

السجين: سأعود الى العمل لتوفير العيش لي ولعائلتي.

ايجئي: هل ستعود لداعش والعمل معهم؟

السجين: كلا، وان شاء الله سأعود للعمل.

ايجئي: ولكنهم سيأتون اليك، ويطلبون منك العودة للعمل معهم، فهل سترفض العمل معهم.

السجين: كلا لن أعود اليهم.

ايجئي: ولكنهم سيعودون اليك.

السجين: لن يجرأوا على ذلك.

اما السجين الآخر فيسأله ايجئي.

ايجئي: ما هي تهمتك؟

السجين: الانتماء لداعش.

ايجئي: عدد السنوات التي حكم عليك بها.

السجين: 4 سنوات.

ايجئي: كم أمضيت منها؟

السجين: عامين.

ايجئي: أين القي القبض عليك؟

السجين: في طهران.

ايجئي: كم سنة كنت تعمل في طهران.

السجين: 4 سنوات.

ايجئي: أليس من المؤسف أنك في الوقت الذي تعمل فيه في طهران، تنتمي لداعش وتعمل معهم؟

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