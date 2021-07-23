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لافروف: من مصلحة أفغانستان أن تطلق الحكومة حوارا مع جميع الأطراف

لافروف: من مصلحة أفغانستان أن تطلق الحكومة حوارا مع جميع الأطراف
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن قوى في كابل من مصلحتها الحفاظ على الوضع الحالي للبقاء في السلطة، وأكد أنه لمصلحة أفغانستان يجب على الحكومة أن تطلق حوارا مع جميع الأطراف.

العالم- روسيا

وأوضح وزير الخارجية الروسي في ندوة اليوم الجمعة، حول السياسة الخارجية الروسية، أنه "يجب ألا نحاول الحفاظ على حالة الغموض الحالية فترة أطول، هناك قوى في كابول من مصلحتها ذلك، لأن هذا يسمح لها بالبقاء في السلطة. يجب ألا تفكر في نفسها، ولكن في بلدها، ومن أجل هذا، يجب البدء في حوار بأسرع وقت ممكن، مع الجميع، بما في ذلك طالبان".

وأشار لافروف إلى أن "طالبان" بحسب بعض التقارير، تسيطر على 70-80% من أراضي أفغانستان.

وقال إن "ما يحدث في أفغانستان ... وخاصة غياب العملية السياسية، التي أعلن عنها الأمريكيون قبل عامين بالاتفاق مع كل من الحكومة وطالبان، الاتفاقية لا يتم تنفيذها وهذا بالطبع يخلق مخاطر إضافية".

ودعا وزير الخارجية الروسي، الحكومة الأفغانية إلى إطلاق حوار بأسرع وقت ممكن مع "طالبان".

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لافروف: من مصلحة أفغانستان أن تطلق الحكومة حوارا مع جميع الأطراف