ضجة علی مواقع التواصل ضد تهجم على الدواء الإيراني

العالم - لبنان

الوسم المذكور جاء في معرض الرد على وسم آخر باسم "السّم المرخّص" الذي أطلقته واجهات تسعى لاستفحال ازمة الدواء في لبنان، وهي واجهات تابعة في مجملها للقوات اللبنانية ومقربون منها هاجمت خلالها وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية حمد حسن وسعت الى تشويه سمعة الدواء الايراني على حساب المواطن ولنفع كارتيلات الأدوية.

وكتبت غفران عباس تحت هذا الوسم:"القوات ما بدها تتخفض فاتورة الدوا...ليش ياترى؟؟".

وغرد الشيخ خليل رزق:"ما هذا الهجوم الاعلامي على الدواء الإيراني؟ فهل لأنه غير مطابق للمواصفات مع انّ أكثر من سبعين مليون شخص يتناولونه؟ القصة :أنّ الامر يضرّ بالشركات المحتكرة لإستيراد الدواء، ولأنه ممنوع أن تكون إيران مساهمة في مساعدة اللبنانيين. نعم لإستيراد الدواء من كل جهة تساهم بتوفيره للناس".

وكتبت زهراء مغردة:"لا توفّر القوات اللبنانية مناسبة لتبث سمومها وأكاذيبها، وآخر فبركاتها الحديث عن انتشار دواء إيراني غير مرخّص في الصيدليات. فهل لاحظ أو شاهد أحد من اللبنانيين دواء مما تدّعيه القوات؟ طبعا هذا غير صحيح ومن نسج حبل كذب القوات القصير".

وغردت نانسي:"سياسة القوات الإعلامية واضحة للجميع إكذب إكذب إكذب يصدقك الناس وتتخطاها لإكذب لتغطي على فسادك أو إكذب لمصلحة الكرتيلات والإحتكار".