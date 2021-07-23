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شاهد..ضغط شعبي عراقي لسحب القوات الأجنبية من البلاد

الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

صرح مسؤولون أميركيون وعراقيون بأنه من المتوقع أن تعلن واشنطن جدول انسحاب القوات الاميركية من العراق في ختام المحادثات الجارية حاليا في واشنطن، وينتظر وصول رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي الى واشنطن السبت المقبل لبحث الوجود الاميركي وملف العلاقات الشائك.

العالم - مراسلون

جولة جدية من الحوار الاستراتيجي حول مستقبل الوجود الامريكي في العراق انطلقت في واشنطن.

حيث عقدت اللجنة العسكرية الفنية اجتماعا ترأسه عن الوفد العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وعن الجانب الامريكي وزير الدفاع لويد اوستن وهي الجولة الرابعة والأخيرة لتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق حسب وزير الخارجية العراقي الموجود حاليا في واشنطن.

وسربت مصادر اعلامية أمريكية عن مسؤولين أمريكيين بأن هنالك مخطط لاعلان سحب القوات الامريكية المقاتلة من العراق نهاية العام الجاري وسيعلن الجانبان تحويل مهمة هذه القوات الى استشارية مع ابقاء عدد محدد منها على الاراضي العراقية.

تأتي هذه الجولة من الحوار تحت ضغط شعبي عراقي وقرار برلماني رافض ومقاومة المسلحة ضد الوجود الأمريكي الذي ينتهك السيادة ويستخف بدماء العراقيين.

وينتظر وصول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى واشنطن، حيث سيعقد اجتماع قمة مع جو بايدن الاثنين المقبل.

بينما وصفت مصادر مقربة من رئاسة الوزراء الملفات التي سيناقشها في واشنطن ببالغة الأهمية وعلى رأسها تحديد جدول واضح للانسحاب الأمريكي والكهرباء وتسوية الديون الإيرانية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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