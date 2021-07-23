الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١
٠١:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

أستراليا تشدد الإغلاق العام في سيدني بسبب تزايد الإصابات بكوفيد-19

أستراليا تشدد الإغلاق العام في سيدني بسبب تزايد الإصابات بكوفيد-19
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز باستراليا أكبر حصيلة يومية من الإصابات بكورونا، الأمر الذي أدى لتشديد الإغلاق بعاصمتها سيدني، فيما يصفه مسؤولون بالولاية بأنه "حالة طوارئ على مستوى البلاد"

العالم _ أسيا و الباسفيك

ورجحت رئيسة حكومة الولاية، جلاديس بريجيكليان، أن تمتد الأوامر بالبقاء في المنازل في كبرى مدن البلاد سيدني لما بعد الموعد المقرر لانقضاء أجلها في 30 يوليو تموز.

وقالت في الوقت الذي كانت تعلن فيه تسجيل 136 حالة جديدة في ولاية نيو ساوث ويلز: "ما من شك في أن الأرقام لا تتحرك في الاتجاه الذي نأمل فيه في هذه المرحلة".

وزاد العدد الإجمالي للإصابات في أسوأ موجة تفش منذ وصول الجائحة لذروتها العام الماضي، ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 1900 إصابة منذ رصد أول حالة وكانت لسائق سيارة ليموزين كان يقل طواقم طيران دولية خلال منتصف يونيو الماضي.

وانتشرت السلالة المتحورة "دلتا" في ولايتي فيكتوريا وساوث أستراليا، الأمر الذي أجبر السلطات على فرض الإغلاق على أكثر من نصف سكان البلاد، وتسبب ذلك في إغلاق قطاعات كبيرة في الاقتصاد، حتى في الوقت الذي بدأت فيه دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة إنهاء تدابير العزل العام.

روابط ذات صلة

أستراليا تعلن مغادرة جميع قواتها الأراضي الأفغانية

أستراليا تعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا

شرطة أستراليا تعتقل شابا بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"

أول مزرعة مؤتمتة بالكامل في أستراليا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا لا تنوي استبعاد حركة طالبان من قائمة التنظيمات المحظورة

ارتفاع عدد إصابات الاسرائيليين بفيروس كورونا

العراق...القبض على ابرز ارهابيي ما يسمى ولاية جنوب بغداد

تفجير خط غاز الجبسة ـ الريان الذي ينقل الغاز من الحسكة الى ريف حمص

سوريا...حادث سير مروّع يودي بحياة شابين في طرطوس

الاحتلال سيضيف لأول مرة تمرينا دوليا لتشغيل طائرات بدون طيار