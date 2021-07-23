رفضا لـ'الاعتقال الإداري'.. 5 أسرى فلسطينيون ينضمون للإضراب عن الطعام 

العالم - فلسطين

وذكر النادي أن الأسرى علاء الدين خالد علي، وأحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل، وحسام تيسير ربعي، وفادي العمور، قرروا خوض الإضراب الإسنادي، ليرتفع عدد الأسرى المضربين إلى 13 أسيرًا يتوزعون على سجون النقب، وريمون، وعوفر.

والأسرى الذين يواصلون الإضراب احتجاجًا على اعتقالهم الإداري: سالم زيدات، ومحمد اعمر، ومجاهد حامد، ومحمود الفسفوس، وكايد الفسفوس، ورأفت الدراويش، وجيفارا النمورة، وماهر دلايشة.

ووفقا لبيان نادي الأسير؛ فإن 4 أسرى علقوا الإضراب عن الطعام، وهم: منتصر بالله أبو عزوم، ومؤيد الخطيب، ومحمد الزغير، ونضال مفلح خلف.

وحصل الأسير الزغير على قرار جوهري من محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر"، بإنهاء اعتقاله الإداري بتاريخ 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، في حين توصل الأسيران أبو عزوم وخلف لاتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداري.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسير مؤيد الخطيب علق إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد تدهور خطير طرأ على حالته الصحية، نقل على إثره إلى عيادة سجن ريمون.

وأوضحت الهيئة أن مؤيد علق إضرابه ضد اعتقاله الإداري بعد أسبوع من خوض هذه المعركة، حيث تناقص وزنه بوضوح، وأصيب بنزيف حاد في المعدة وأصبح يتقيأ الدم.