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مصادر فلسطينية: العثور على جثة المدعي العام العسكري السابق عكرمة مهنا بمنزله ببلدة ديرالغصون شمال طولكرم والأمن يفتح تحقيقاً بالحادث

الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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